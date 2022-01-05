歌手許富凱歌唱實力備受肯定，去年終於成功奪下台語金曲歌王寶座，不過一向好脾氣聞名的他，竟在社群媒體發文怒斥：「好手好腳的不去好好做事」，真相曝光後引起網友議論。

許富凱常透過社群網站與粉絲互動，近來卻發現被人盜用名義設立IG假帳號，他也直接貼出該帳號截圖並強調是「盜用」，還附上氣憤的表情符號，接著怒斥：「不用問了，這個就是盜用，好手好腳的不去好好做事，一定要這樣詐騙」，更喊話粉絲：「請自己認明藍勾勾才是許富凱自己官方的粉專！要被騙我真的也束手無策了，不堪其擾，還有快兩百人追蹤，臉書跟ig都只有一個粉絲專頁，都有藍勾勾認證，拜託請認清楚了」。

許富凱發現被人盜用名義設立IG假帳號，讓他大動肝火砲轟。（henry917kai IG）

對此，粉絲紛紛回應：「沒錯真的非常可惡，還好我沒有加入，也舉報封鎖此帳號」、「我竟然也有給它來個追蹤，立馬解除」、「好奇怪，我一直檢舉、刪除，假帳號又一直加入我，仿冒品速速退散」、「只要沒有藍勾勾就是一律封殺，讓它無門可入」、「大家一起來檢舉，免得更多人上當」、「早就檢舉了，這帳號還活著，審查機制真的很奇怪」。

許富凱日前參加高雄跨年晚會，一出場就以5G連線跟另一端「高流舞台」的蔡昌憲主持群互相PK，把氣氛炒到最高潮，當晚收視最高點也落在他表演的橋段，足以見得居高不下的人氣。