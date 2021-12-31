元旦連假第一天，蘇花改湧入龐大的車潮。（四工處交管中心提供／胡健森宜蘭傳真）

元旦連假第一天，因天氣不錯，路上湧現龐大的返鄉及出遊車潮，蘇花改從清晨5點開始就出現車多現象，之後車流量又逐漸提高，到了上午9點半左右，每小時的車流量已經破千，所幸行車秩序相當良好，蘇花改隧道內仍可以維持約40公里的時速。

公路總局四區工程處交管中心主任陳國正表示，元旦連假第一天，蘇花改的車流量相當高，但仍在預期範圍內；因為車流量大，蘇澳市區從下了國五之後到蘇花改的這一個路段最塞，從蘇花改蘇澳端南下隧道入口處回堵了將近3公里之長，因車潮仍不斷湧入，因此預估恐怕要到下午2、3點南下車潮才得以紓解。

因應元旦連假的龐大車潮，蘇澳警分局早早就規畫並調派大批警力在重要路口及沿線維持行車秩序，同時也提醒用路人，蘇花改開放雙向路肩供大客車行駛 （同時蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行）時段為今天的5時至17時、1月1日7時至13時、以及1月2日12時至18時，請務必注意開放及管制通行時段，以免違規受罰。