台中夜店「多人混戰」影片曝光！ 8男暴氣開打 通通被送辦

台中市西屯區環中路一家夜店，31日凌晨2時15分許發生酒客衝突糾紛，警察局第六分局於該處附近執行守望勤務警力發現，立即通報線上警力到場支援，迅速到場噴灑辣椒水壓制滋事分子，嚴正執法強勢逮捕，將其中8名鬧事者全數依現行犯移送嚴辦。

酒客台中夜店爆口角開打 警噴辣椒水壓制送辦。（盧金足傳真）

市政派出所所長謝俊雄指出，今天凌晨環中路上一家夜店內，酒客34歲林姓男子等8人與鄰桌酒客22歲陳姓男子等4人發生口角糾紛，林嫌等人徒手毆打陳男等人造成身體多處擦挫傷。

謝俊雄表示，守望勤務員警發現店內有衝突喧鬧，立即上前制止並通報線上警力到場支援，迅速使用辣椒水壓制滋事分子，將8名鬧事者全數逮捕依妨害秩序、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市警第六分局長蔡元戎強調，民眾準備歡度迎接2022年之際，警方仍全力執行「除暴安民專案」，要讓市民感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，建立市民對治安的信心。

「只要敢在台中市逞凶犯案，一定嚴查嚴辦」，蔡元戎強調，對不法之徒絕對斬草除根、除惡務盡，台中的治安絕對不容挑戰和破壞。

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