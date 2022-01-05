基市警第二分局為避免類似搶案發生，實施防搶及攔截圍捕演練。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

年關將屆，金融機構及超商ATM提領現鈔激增，易成歹徒覬覦行搶目標，基市警第二分局為避免類似搶案發生，實施防搶及攔截圍捕演練，超逼真情節引起路過民眾注目。

第二分局員警昨戴西班牙某著名影集內角色達利面具扮演搶匪，在滂沱大雨中持槍進入超商，隨即挾持補鈔保全交付鈔匣，在旁顧客驚慌失措奔逃，店員趁搶匪不注意之際迅速躲到櫃檯下，使用「110視訊報案」APP報案，警方獲報隨即通報警網趕赴攔截圍捕。

現場指揮官偵查隊長林學志從旁示意以「防護型噴霧劑」注射搶匪，刺激其眼部，並立馬吆喝警力上前壓制，將搶匪逮捕到案。

第二分局長蘇旭茂提醒，農曆春節即將到來，民眾會提取大量現金，易成歹徒覬覦目標，應特別注意「錢財不露白」，若欲提存領大額現鈔，可撥打110電話向警方申請提供「護鈔服務」，另外，警方也會加強金融機構、超商等場所勤務作為，讓市民安心歡樂迎新年。