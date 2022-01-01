根據《財訊》報導，尼加拉瓜2021年12月10日宣布中止與台灣外交關係，該國國會並於台灣時間12月15日通過廢除台尼自由貿易協定（FTA）。「被通知」廢除協定的經濟部，很快統計出2020年我對尼出口僅占出口總額0.01%，但反觀尼加拉瓜對台出口，自2006年起已成長15倍，主要進口冷凍白蝦、冷凍牛肉、咖啡豆等產品。

經濟部話說得俐落，但其實在11月的台北國際咖啡展，咖啡豆商就已嗅出端倪。業界人士說，原本中南美洲參展豆商都由我中南美洲辦事處出資，這次辦事處卻沒有經費可用；且尼加拉瓜豆子早已被禁止出口台灣，咖啡展上的尼加拉瓜豆子是向其他國家商借。《財訊》報導指出，當時業界不敢出聲，直至1個月後宣布斷交，大家才恍然大悟。

根據《財訊》報導，咖啡豆商說，其實其他中南美洲國家的情況也出現隱憂。以往咖啡豆出貨都先運往台灣，才能發貨到中國，但現在已是先運往中國，再發貨到台灣。影響之下，商業豆（例如連鎖超商用豆）價格可能漲價，精品豆市場也會連帶受到衝擊。