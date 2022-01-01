年關將近，詐騙集團老梗「猜猜我是誰」再起，針對高齡者發動一連串親情攻勢，先佯稱親友，再以「自用」、「急用」等各種話術裝可憐來搏取同情，警方統計，假親友真詐騙案件超過8成被害人都是高齡長者，高雄就有一名7旬老婦接到假姪子來電，將45萬的老本匯了出去，後悔莫及。

高雄一名7旬老婦，上個月在家中接到自稱姪子來電拜早年，還邀請加LINE聊天以保持聯繫，過程提到今年因疫情影響，投資失利，急需45萬元周轉，承諾年後就會還錢，還說過年時會帶禮物拜訪，婦人心疼姪子，不僅熱情邀約過年聚會，還依照LINE對話指示臨櫃匯了45萬。

高雄刑事警察大隊據統計，假親友真詐騙案件超過8成被害人都是高齡長者，都是基於對親友、晚輩同情，常易心軟同意出借財物，詐騙集團還會指示長輩們前往金融機構臨櫃匯款時，通常都以「自用」、「工程款(房屋修繕)」、「親友間借貸」、「買屋」及「海外親友急用」等聽起來正當的理由，以規避金融機構行員攔阻。

警方統計，高雄市去年一個月各類詐騙案數平均約2百多件，呼籲如接獲久未見面之親友來電，且有借錢行為時，應以原有紀錄或曾經聯繫過的電話號碼回撥詢問，如無法接通親友或有其他疑慮，應即撥打反詐騙專線165查證，防止被詐騙。