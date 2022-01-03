神盾(6462)董事長羅森洲轉讓其於投資公司之持股計4000張至個人名下，神盾近兩年營運面臨轉型階段，董事長在此時增加名下持股，對於穩定市場信心將有正面助益，另外，神盾去年也積極砸錢跨足新領域，預計相關效應也將在未來幾年內陸續發酵。

看好神盾未來發展，董事長羅森洲將投資公司持股轉讓4000張至個人名下，藉此更增加股東持股信心。

羅森洲本次自其個人所投資之 Headway Capital Limited與 Oriental Gold Holdings Limited，以鉅額交易方式分別轉讓其神盾公司持股134萬股與266萬股至羅森洲名下，此舉更增加市場持股信心。

本次轉讓後羅森洲個人的神盾持股增加4000張，持股比率佔10.89%。神盾也強調，此為董事長個人財務規劃，將強化與助益神盾未來發展。

神盾最大客戶為韓國三星，有鑑於智慧型手機領域競爭激烈，神盾近1~2年營運進入調整階段，除將手機事業版圖擴展到大陸，打進大陸品牌市場外，也拓展非手機領域，目前車用市場也已經開始出貨。

神盾由於今年處置敦泰(3545)持股獲利逾50億元，神盾備足銀彈積極投資新領域，包括去年10月通過投資安國國際科技(8054)、SCT Holdings與NetLink等三案，日前也宣布將參與凌陽(2401)旗下芯鼎(6695)私募現金增資發行普通股及公開收購芯鼎普通股案，預估神盾最多將大撒逾13億，預計收購完成後將持股芯鼎股權21.31~23.67%，成為芯鼎最大單一股東。