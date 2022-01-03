台中1名52歲的孟姓民眾日前準備騎車上班時，不但找不到機車鑰匙，在平時的停放區更怎樣都找不著機車，眼看就要來不及上班，趕緊向警方求助。員警趕赴現場了解，研判停錯位置的可能性極大，在周邊協助尋找才不到3分鐘，便在距離30公尺的對面騎樓找到機車。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所巡佐許文村、警員文哿進日前早上執勤時接獲民眾報案，稱東區十甲路一帶疑有機車遭竊，警方旋即趕赴現場了解；孟姓女子表示，昨天晚上騎車返家後，她跟平時一樣將機車停在住家樓下後就上樓休息，一早準備騎車上班卻一直找不到機車，加上發現自己身上也找不到鑰匙，擔心機車被有心人士騎走，趕快報警求助。

員警了解後，先仔細詢問其騎車路線並請同仁協助調閱監視器，同時亦沿著孟女返家路於附近尋找，才過個馬路前後不到3分鐘，便在其所稱的停放位置對面30公尺處，順利尋獲孟女還插著鑰匙的機車。

她見到機車也驚訝表示：「我怎麼會停在這裡！」孟女這才想起，因昨天晚上較晚回家，當時又已經很累了，平常停放的位置又無空位，才會繞一圈停到對面，連機車鑰匙都忘了拔取，車子沒有不見真的好慶幸，對於自己的迷糊而勞師動眾感到相當不好意思，頻頻向警方道謝。

警方提醒有時記憶並不可靠，民眾停放汽機車時可使用手機拍照記錄或是記住周邊固定目標物（路燈、路牌、看板等），以免發生忘記停放位置等窘境。