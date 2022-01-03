國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強之前為了四大公投，跑遍全台宣講，雖四案結果皆不通過，但他仍將展開400公里徒步謝票。他今(3日)在臉書透露，因台北市議會休會時間可能會比較晚，剛好卡到農曆新年，因此最新「南北縱走」預訂於2月8日出發。

羅智強在臉書提到，最近有個小苦惱，原訂1月10日在台北市議會休會後，要從台北走路到高雄、屏東謝票的規劃，因為看到議會送來的議程，可能要到1月12日甚至更晚，議會才會休會，如果把出發時間延到1月13日以後，那麼在農曆年前，400公里會走不完。

羅智強直言，走到一半斷了再走，也有點不太順，所以決定延到農曆年後再開始走，預訂2月8日出發，這樣子準備時間也比較充裕。至於每段路程的起迄點，他會利用這段時間規劃出來，然後在臉書上公布。

最新時程曝光後，不少網友都在羅智強臉書底下留言幫忙打氣，截至今中午12時止，已有超過6000人按讚，不少人留言「精神承諾可敬」、「不論何時出發，說到做到才重要」、「路永遠都在，加油」、「加油」、「有志者事竟成」。