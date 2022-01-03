安心亞性感辣翻高雄跨年晚會。（民視提供）

郭書瑤性感辣翻高雄跨年晚會。（民視提供）

許富凱亮相是高雄跨年晚會收視最高。（民視提供）

跨年晚會全台大拚場，收視率今出爐，民視製作轉播的「2022台灣燈會會前會─高雄跨年蓬萊舞台」晚會在跨年夜晚上22：00到22：40平均收視2.50，收視全國第一，22：41-24：05收視1.31，收視表現亦不俗。也是全台矚目焦點的「台北最HIGH新年城」從19：00到1日凌晨1點全段1.7收視，整體吸睛。

高雄跨年收視最高點3.46，落在來自高雄旗山的金曲歌王許富凱，一出場就5G連線帶來全台首創的異地共演，以5G連線跟另一端「高流舞台」的蔡昌憲，雙邊主持群互相PK粉絲尖叫聲，把氣氛炒到最高潮。

接下來的女神炸場瘋了一片網友海，炸出高聲量討論以及高收視，全方位女神郭書瑤帶來6位舞者，唱跳輕快的《HONEY》收視率來到2.33，瑤瑤身穿低胸挖空腰部的白色超少布料勁裝，大露蜂腰，讓現場high到不行。

安心亞身穿金色馬甲，秀出整顆「黃金奶」加乳環的勁爆火辣造型，讓觀眾看了全暴動，這段獨家演出收視也來到2.47，網友瘋狂用「木蘭飛彈 」、「金色飛彈」洗版，甜美又超放電的曲風果然在跨年夜電翻所有人。