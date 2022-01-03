理財規劃一定要做好！1名網友替朋友請益，他朋友已經39歲，未婚沒女友，無車也無房，全部資產僅剩5位數，家中也因債務沒有留下任何祖產，眼見40歲大關即將到來，「像他這種人生要怎麼走下去？有人可以給他一點建議嗎？」。1名超熱心網友根據原PO朋友狀況，量身規劃職涯，推薦「先做照服員，再轉護理師」，月薪保守估計5.5萬元。

這名網友在PTT上發文，他朋友今年39歲無車無房，未婚也沒女友跟小孩，租1間鐵皮屋加蓋的雅房自住，全身上下資產僅剩5位數，沒有任何股票、黃金存摺、比特幣，只有郵局裡5位數新台幣存款。

原PO續指，他雙親迫於債務壓力，將房產出售回南部祖厝住，然而祖厝也是親戚的財產，所以雙親也沒有東西留給他，眼看明年就40歲了，原PO也替他朋友擔心，「像他這種人生要怎麼走下去？有人可以給他一點建議嗎？」。

底下網友看了紛紛加油打氣，慶幸沒負債都有翻身餘地，「至少沒負債就好」、「沒負債就不錯了」、「很好了，至少沒負債」、「沒負債很好，慢慢存」、「沒負債都還有希望」、「加油 沒負債都還好」、「至少沒有負債」、「才40歲沒負債，好好照顧身體就好了」。

也有熱心網友十分貼心根據原PO透露的狀況，回文替他朋友做未來職涯規劃，建議可以先從長照照服員做起，就近找職訓局培訓，考到技術士證照，由於人力短缺外加又是男性，不可能找不到工作，且照服員南北薪資差異不大，時薪200至230元起跳，此時，當然也要搬到屏東找安養中心上班。

該網友繼續說，已經有了約3.5萬月薪的工作+證照，之後和公司談好，六日要去醫專進修，半工半讀熬個3年，由於屏東消費較低，安養中心又有供餐，且多有宿舍，沒有其額外開銷，保守估計能夠存個40萬。

最後一年去實習，參加護理師國考，實習結束後再拿到護理師執照，已經有了3年經驗的男護理師，如果肯輪值大夜班，月薪保守估計超過5.5萬元不是問題。