根據中央氣象局最新資訊，3日17時46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，震央位於花蓮縣政府東方56.7公里，宜蘭縣、臺北市、新北市震度4級，長安東路2段53號旁，大樓外牆磁磚掉落(面積約1平方公尺)，現場已圍設封鎖線，無人受傷。（民眾提供）

台灣地區今(3)日下午17點46分發生規模6.0的有感地震。國民黨台北市議員徐巧芯表示，地震發生時，她正在電視台錄影，一開始以為是沒吃飯頭暈，後來發現是地震，且搖晃程度相當大，她忍不住直言「快嚇死」，並抱怨為何沒有國家級警報？同時她也發現，節目主持人依舊處變不驚，繼續錄影。

此次地震的震央在花蓮縣政府東方56.7公里，台灣東部海域，地震深度19.4公里，各地最大震度分別是：宜蘭、台北4級，花蓮、台中、新竹、桃園、彰化、南投3級，台東、苗栗、嘉義、雲林、高雄、台南、屏東、澎湖都是1級。

徐巧芯3日晚間6點多在臉書上發文表示，剛剛地震的時候自己在TVBS的攝影棚，一開始以為是不是一整天沒吃飯頭暈，「結果越搖越大力，快嚇死！」徐巧芯直言，當時剛好進到影片播放的時段，我們才能夠大聲嚷嚷「有地震！」播完回到現場主持人處變不驚，繼續錄影。

徐巧芯指出，攝影棚的特色就是上面燈很多，搖搖晃晃，卡茲卡茲作響，實在太可怕，「趕緊拍照留念（？）」。同時，她也發現，「這次怎麼沒有國家級警報啦」。

此外，對於為何這次沒有收到國家警報簡訊？陳國昌說，這次震央位於外海較遠的位置，外海測站非常少，都是等震波上岸後才收到距離、深度、規模等資訊，也才會推估震度，當時針對宜蘭與花蓮推估震度只有3級，而較遠的台北預估震度不會超過3級，因此這次沒有發布災防告警細胞廣播訊息系統(PWS)。