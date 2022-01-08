《飢餓遊戲》明播出「敬老特輯」，王仁甫(左起)、王耿豪、孫協志、況明絜、許孟哲、王中平、峮峮、陳為民、「豆花妹」蔡黃汝、王彩樺一起闖關玩遊戲。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》明（9日）晚8點推出「敬老特輯」，邀請王彩樺、況明潔、陳為民、王中平、王耿豪等資深藝人友情助陣，王仁甫開玩笑虧：「這幾個加起來差不多快要300歲了。」而節目特地安排「老少組合」，5位主持人分別搭配資深前輩，由於前輩們接話、丟哏功力一流，整集下來彷彿變成「外景談話節目」。

對於前輩們嘰嘰喳喳講個不停，王仁甫快受不了說：「我怎麼錄影到現在已經耳朵有點痛了。」王彩樺解釋：「我們這些B咖藝人一有空檔就覺得要補東西，見縫插針。」況明潔也提醒主謀講話太慢就來不及了，愛開玩笑的王彩樺竟脫口說：「趕快插我！趕快插進來！」這話讓眾人想歪哭笑不得。

8點檔女星況明潔首次來挑戰，56歲的她鬥志滿載：「雖然我只有65歲的體力，5、6歲的智商，不過我有5566不死鳥的精神。」錄影結束後況明潔在臉書分享心得，笑說參加《飢餓》比拍戲還累，因為「從美美的妝髮玩到披頭散髮」。

雖然是敬老特輯，但經典的整人關卡也沒少，像是燒腦大獵殺、健康步道涼鞋、環狀追逐賽等，讓「前輩們」玩到熱血沸騰，深刻體驗《飢餓》的遊戲強度，尤其王彩樺一度累倒在地喊：「感覺自己好像有（小孩）了，原來不是，是被你們玩到吐了。」