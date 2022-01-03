今（3）日傍晚17：46在花蓮縣政府東方 56.7公里，發生芮氏規模6.0地震，台鐵表示和平=大里、七堵=樹林按4級地震規定辦理，經工、電巡查路線及電車線設備，於20：42巡查完畢無異狀，影響42列次、692分、旅客約7335人。