規模6.0強震 影響台鐵42列次、逾7000名旅客 21:392022/01/03 中時 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 20220103傍晚芮氏規模6.0地震(台鐵提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（3）日傍晚17：46在花蓮縣政府東方 56.7公里，發生芮氏規模6.0地震，台鐵表示和平=大里、七堵=樹林按4級地震規定辦理，經工、電巡查路線及電車線設備，於20：42巡查完畢無異狀，影響42列次、692分、旅客約7335人。 《熱門族群》西安封城影響小 記憶體Q1盤整有撐 《金融》美國經濟可望穩揚 留意4風險變數影響 #地震 #規模 #強震 #影響 #台鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 RCEP今生效 學者：對台影響有限應加速進入CPTPP 15:232022/01/01 財經 花蓮強震 台鐵東幹線鳳林-大里、西幹線七堵-香山列車延誤 18:402022/01/03 生活 海線鐵馬追風 推4大經典路線 04:102022/01/01 地方新聞 規模6.0地震降速巡軌 桃捷恢復正常營運 2500名旅客受影響 19:122022/01/03 生活 高雄台鐵綠園道 6處停車場啟用 04:102022/01/01 地方新聞 疫情加天候影響 美航空打結2600多個航班取消 12:182022/01/02 國際 連假第一天台鐵又出包 東部幹線莒光號電力機車頭故障 11:542021/12/31 生活 航運、鋼鐵天天大漲很難了 2022第一波爆噴股剛發動 05:212022/01/03 財經 鐵路立體化 賀陳旦轟笨蛋 04:102022/01/01 生活新聞 成功級艦掛巨幅國旗巡弋畫面曝光 海軍元旦形象MV秀拳頭 11:252022/01/01 政治 中二補選倒數 朱立倫批綠：外來力量影響選舉 11:002022/01/03 政治 生活熱門新聞 印度神童預言又中！「天下魚雨」驗證這事 這2月份再迎大災難 - 生活 Omicron超像普通感冒 專家警告出現8大症狀立刻篩檢 - 生活 寒流報到日曝光 專家：台北恐降到10度以下 - 生活 機場員工確診！桃市府證實「這2校」明日預防性停課 - 生活 「台大休學拍A片」木子小姐傳過世 網友悲憤：霸凌妳的那些人下地獄 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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