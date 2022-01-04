戴姆勒集團(Daimler)技術長Markus Schaefer周一指出，預計今年全年晶片供應仍將維持稀缺狀態，特別是在上半年。另外該汽車製造商也公布了新款的長續航力電動車原型。

Schaefer說，晶片短缺將在2022年伴隨我們，尤其是在上半年。預計今年上半的產量不會顯著增加。這些很難在全年實現正常狀態。

戴姆勒集團很快地將改名為賓士集團(Mercedes-Benz)，此前集團分拆了卡車業務，原先集團內的賓士汽車將正式扛起集團稱號。戴姆勒在去年10月的產量為年減23.9%，11月為年減21.8%。此也反應出全球汽車製造商的晶片供應限制，影響到產量。

集團執行長、技術長等也在周一參與了全球發表會，展示新的以電池驅動的原型概念車VISION EQXX，每次充電完畢後的行駛里程可高達1000公里。

集團表示，VISION EQXX為賓士汽車有史以來最高效的電動車，每100公里消耗的電量低於10度電。目前特斯拉的Model S 60為每100公里消耗18.1度電。

技術長Schaefer說，公司將在各種地形測試該原型車。未來兩三年內，該原型車的一些零組件和元件將應用到部分賓士汽車上，但技術長拒絕透露該1000公里電池何時可以在市面上推出。

Schaefer僅表示，這很可能是第一個在現實生活中展示1000公里里程的電動車，配備如此小的電池。該款汽車何時開始銷售，是一個「市場決定」，一旦這家汽車製造商確定了客戶預期的車型和願意支付的價格，產品就會決定問市。

賓士表示，該電池組可裝在小型車輛上，能源密度高達每公升400瓦時(Wh)。