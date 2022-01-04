BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎2021年得獎名單出爐，瀚亞投信包含總代理M&G投資在內，共拿下五項大獎，包括三項最佳基金公司獎、兩項最佳表現定期定額基金大獎，得獎類別涵蓋台股、日股、全球股及陸股，顯示研究團隊實力堅強。

2021年BENCHMARK《指標》的最佳基金公司獎項激烈競爭，瀚亞投信順利拿下「台灣股票同級最佳」、「日本股票同級最佳」和「全球股票傑出表現」，分別以瀚亞菁華基金、瀚亞投資－日本動力股票基金，及M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金優異成績，彰顯經理團隊在這三個領域的專業能力與卓越表現。

瀚亞投信認為，「最佳基金公司獎」主要展現出資產管理公司於各種資產類別上的操作實力和管理策略，觀察重點涵蓋投資方式、績效與風險、投資組合管理，與企業品質等條件缺一不可，在在證明瀚亞無論是單一國家或全球型產品，都有紮實的研究背景與操作能力。

個別基金獎部分，瀚亞投信拿下兩項最佳表現定期定額大獎，由瀚亞中國A股基金（人民幣）獲得「中國股票同級最佳」，瀚亞外銷基金獲得「台灣股票同級最佳」，無論是基金績效或穩定度都有目共睹，適合投資人利用定期定額方式長期投資。本項目主要是依據嚴謹的量化數據，篩選出中長期績效優異，同時又能做好控制投資人風險的基金，ESG相關條件也被納入這次篩選考量。

瀚亞投資表示，能夠在2021年BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎上取得優異成績，歸功於瀚亞集團國內外研究團隊及總代理M&G投資研究團隊的專業操作成果，期許2022年持續替台灣投資人帶來更好的服務跟投資體驗。