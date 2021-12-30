陸軍司令贈勳企業代表，表彰敬軍卓越貢獻。軍聞社提供

陸軍司令徐衍璞上將昨頒贈新北市進出口商業同業公會周天賞理事長、臺灣省進出口商業同業公會聯合會林萬得理事長、高雄市進出口商業同業公會高國倫顧問「陸光甲種獎章」，表彰其長期熱心公益，積極協助軍友社勞軍活動，並親自率團遠赴外離島及高山偏遠營區慰問官兵，有效提振部隊士氣的卓越貢獻。

陸軍軍種獎章分為陸光獎章、金甌獎章、虎賁獎章、弼亮獎章、景風獎章及寶星獎章。「陸光甲種獎章」代表的是陸軍軍種獎章中的最高榮譽，此次頒給企業界領袖，是表彰他們在提振國軍士氣具有卓越貢獻。

徐衍璞致詞時，特別感謝各企業代表多年來深入山巔海濱，為國軍各基層部隊官兵加油打氣，可謂敬軍典範；並強調對於李棟樑理事長長期號召社會各界敬軍，並以實際行動肯定官兵保家衛國的辛勞與貢獻，全軍官兵均深切感受，必當全心投入戰備訓練，矢志捍衛國家安全。

軍友社理事長李棟樑致詞時表示，進出口公會是軍友社最好的夥伴，同時也是國軍最強大的後盾，感謝官兵堅守崗位、辛勤付出，國家社會才能繁榮進步，未來將持續與各公會合作，維持密切互動，讓國人與社會企業了解支持國軍的重要性，給予官兵們最高榮耀的肯定。

周天賞理事長表示，對於敬軍活動絕對不落人後；因為進出口業界最重要的是需要有個安定的家園，才能無後顧之憂地在外打拚。