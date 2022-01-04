桃園機場清潔工和防疫司機接連傳出確診，據悉該計程車司機上月27日曾載到確診者，29日獲報列為自主健康管理對象，一採陰，但2日二採後4日確認染疫，桃市府不敢大意，不但現行防疫計程車隊534名司機全採檢後才能接客，也要擴大到700人，另休息室也暫時關閉。

桃園市長鄭文燦爆發前一天才率隊前往第二航廈視察防疫車隊，引發接觸疑慮，市府指出，該確診司機3日並未在視察現場，且該確診司機是在入境停車場，市府團隊視察是在出境大廳，雙方並未接觸，但為了慎重，將安排視察團隊全員採檢。

據悉該確診司機是基隆人，幸運中籤成機場排班司機一員，負責入境旅客接送服務，27日載到的入境旅客事後確診，司機29日列為自主健康管理對象，一採陰後仍可接客，但不得進入司機休息室或跟其他司機接觸，按規定3天後要再次採檢，該司機二採確認染疫，目前正追查派車單，了解期間載了多少客人。