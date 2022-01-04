南屯區惠文國小與台中市品德教育協會，今天共同舉辦「品德之星」學生表揚活動。(市議員朱暖英提供)

校方透過公開表揚的正面鼓勵，讓全體同學都能見賢思齊。(市議員朱暖英提供)

品行養成必須從小做起！南屯區惠文國小與台中市品德教育協會4日合辦「品德之星」學生表揚活動。由校方遴選校園生活日常品行表現優異的同學，公開接受表揚的正面鼓勵讓同學能見賢思齊。市議員朱暖英說，表揚活動還邀請獲獎學生家長觀禮，藉此鼓勵更多孩子達到富而好禮的溫馨社會。

惠文國小《品德之星》表揚活動，共同舉辦的台中市品德教育協會理事長暨市議員朱暖英指出，品德教育要從孩子成長過程中的基礎教育開始做起，南屯區惠文國小長期積極推動學生品德教育，期許學子專注課業成績外，不忘陶冶品德，了解品格是人性價值的根本。

惠文國小校長李源昇說，過去傳統教育觀念視品行良善為做人的基本日常，反而忽略對品行良善的嘉獎表彰，對學生可帶來正面影響力；該校在每學年的上下學期各舉辦2次的品德之星活動，鼓勵同學存正直做好事。讓學生將正直的價值落實在日常生活，讓品德對學生的行為產生正面能量。

惠文國小表揚活動的目的，除肯定身體力行自律、合群、負責任等良善品性的同學；另一重要目的，鼓勵更多同學都能理解道德是需要持之以恆，就算在沒有人看到的地方，依然應堅守道德規範，讓良善品性能內化成行為的準則並時時刻刻實行，進而養成日常生活的習慣。

朱暖英強調，台中市品德教育協會特號召協會成員，用心準備獎狀與禮品贈予惠文國小得獎的同學，希望可藉此發揮見賢思齊鼓勵與期許更多的同學，一起把品格教育所學，透過身體力行落實在每天的生活中；並明辨是非善惡，以成為一個品格健全的學生為榮。