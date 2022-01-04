近期國內接連出現防疫旅館群聚，昨天又發生機場清潔人員染疫案，不少確診者都是突破性感染。前台大醫師林氏璧認為，因應春節返鄉潮，所有邊境防疫人員應盡速施打mRNA疫苗作為追加劑（第3劑），呼籲疫情指揮中心「不要執著於5個月間隔」。

林氏璧認為「境外移入尖峰時刻已到」，所有邊境防疫人員應盡速施打mRNA疫苗作為追加劑，不要執著於5個月間隔；由於打完追加劑後至少1周才能生成保護力，「現在已經慢了」，接下來動作要快，希望指揮中心趕快採取行動。

對於外界建議縮短第三劑間隔，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近期會找專家來談，打疫苗是專業的事情，有很多需要綜合評判；至於確切開會討論時間為何，他表示「還在約時間」。

指揮中心統計，國內追加劑累計接種16萬3638劑，接種率為0.7％；其中以醫事人員接種人數最多，共9萬5000多劑；其次為高接觸風險第一線工作人員，共1萬3000多劑。有媒體詢問國內高風險人員追加劑覆蓋率多少，陳時中表示「現在還不知道」，只表示目前國內40萬人符合追加劑資格，大多是一到三類對象。

陳時中認為，第一到三類對象會陸續屆滿5個月間隔，反而是第1、2劑還沒打的人，要趕快接種以獲得保護力。林氏璧隨後表示，第3劑對防範Omicron很重要，「只打兩劑根本沒有辦法防感染，什麼疫苗都一樣，這不是Delta的時代了」，更直言「部長觀念該改了」。