怎看台購買立陶宛蘭姆酒表支持？陸外交部：金錢外交 16:462022/01/04 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人汪文斌。取自新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人汪文斌4日主持例行記者會。有記者提問，一家台灣公司購買了一批立陶宛蘭姆酒，有報導稱這些酒在中國大陸不被允許進口，台灣公司此舉意在表達對立陶宛的支持。發言人對此有何評論？ 汪文斌表示，「我未掌握你提到的有關情況，我要告訴你的是，台灣當局試圖通過『金錢外交』來維繫台獨活動空間，注定是竹籃打水一場空。」 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 追回前駐尼國大使退休金？銓敘部：有這些情況才可以 李肇星入駐B站 暢談外交不說假話 #立陶宛 #蘭姆酒 #金錢外交 #台灣菸酒 #外交 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸前外交官 憶在梵蒂岡與周書楷交手 04:102022/01/03 產業財經 名家觀點》價值觀對立日益凸顯 清華教授分析陸對外關係 12:182022/01/04 兩岸 2021全球生活品質排名！台灣這項世界第一 網狂喊：終於贏韓國 05:152022/01/04 財經 台尼斷交後 我前大使獲授國籍 林濁水批：太不像話了 07:452022/01/03 政治 找嘸外交部101跨年煙火「全球直播」 民眾詢問還被嗆：自己讀清楚 09:202022/01/02 政治 美疫情大爆發 台駐美代表處確診＋2 04:102022/01/03 話題觀察 布林肯與北約9國外長通話強調挺立陶宛 陸外交部回應了 16:102022/01/04 兩岸 臺銀虎年紀念金銀幣 開賣 04:102022/01/04 全球財經 立陶宛前總統批評執政黨：承認台灣是大國的事 輪不到小國出頭 22:402022/01/03 兩岸 2萬瓶立陶宛蘭姆酒赴陸卡關 台酒力挺：全買了 14:352022/01/03 財經 2022台灣經濟 民生消費成活水 04:102022/01/02 專題周報 兩岸熱門新聞 立陶宛前總統批評執政黨：承認台灣是大國的事 輪不到小國出頭 - 兩岸 布林肯與北約9國外長通話強調挺立陶宛 陸外交部回應了 - 兩岸 2022全球10大風險預測：美中內部危機升高 台海潛在風險大降 - 兩岸 牛彈琴：五個核大國罕見聲明 釋放了三個重磅信號 - 兩岸 史話》清朝在台漢人從4萬變255萬──台灣人從哪來（二） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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