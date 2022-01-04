大陸外交部發言人汪文斌4日主持例行記者會。有記者提問，一家台灣公司購買了一批立陶宛蘭姆酒，有報導稱這些酒在中國大陸不被允許進口，台灣公司此舉意在表達對立陶宛的支持。發言人對此有何評論？

汪文斌表示，「我未掌握你提到的有關情況，我要告訴你的是，台灣當局試圖通過『金錢外交』來維繫台獨活動空間，注定是竹籃打水一場空。」

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