桃園市大有消防分隊因在救護車上演練時，教官不易看到內部狀況，決定在隊內手工打造等比例救護車。（賴佑維攝）

桃園市大有消防分隊因在救護車上演練時，教官不易看到內部狀況，決定在隊內手工打造等比例救護車，原先估價要10多萬元，或者訓練到一半救護車就要出勤。眾人拿廢角鋼、木板，幾千元打造完成救護車模擬訓練空間，大幅提升救護效率。

黃彥璋說，大有分隊救護案件不少，每個月約280到320件，平均每天12件救護勤務。過去加強救護演練時，為模擬環境都在救護車上操作，但救護車板金阻擋教官視線，消防員在內操作時，外頭看不清楚，也因為救護量過大，常常演練到一半，救護車就要出勤。

黃彥璋原本詢問裝潢公司，希望在分隊內打造救護車模擬訓練空間，但估價要10萬以上。為此他決定動手做，其中隊員蔡志偉曾和家裡一起學習冷氣裝設，對角鋼的裁切、架設、組裝都駕輕就熟。隊員鄭力銘則是木工相當熟悉，因此眾人去年9月起，花了兩多多月時間，做好了模擬環境。只要是救護車上有的、能用的，模擬空間都有。

此外因分隊轄區多住宅區，分隊內也設置客廳模擬區、臥室模擬區、起居室模擬區、廚房模擬區、餐廳模擬區、綜合情境演練區，希望演練過程更逼真。而綜合情境演練區，則是藉由投影機，模擬曾經發生過的事故，讓演練能更融入。