高雄男同志「圍圍」2019年收養小女嬰「肉肉」，礙於現行同婚專法，無法與同性伴侶「喵喵」共同收養，透過訴訟爭取，高雄少家法院認定，收養應以子女最佳利益為核心，裁定喵喵的收養聲請，讓喵喵與圍圍成為全台第一個同志共同收養子女的家庭。

臉書「彩虹平權大平台」指出，同婚通過已經兩年多了，但一直在為同性配偶無法共同收養子女的問題進行修法研議跟倡議，同時組成律師團協助三組同志收養家庭爭取權益。

「彩虹平權大平台」表示，三組家庭有同樣的共通點：其中一方都是以「單身身份」收養子女，同婚通過後跟伴侶結婚，但因為同婚專法的關係，同性配偶卻不能一起收養這個孩子，成為法律上的一家人，非養父母的一方被迫走上司法救濟，向法院聲請收養「配偶的養子女」。兩組家庭在日前都已被一審法院駁回進入抗告程序，唯獨喵喵一案迎來好消息。

法官認為，根據兒童權利公約以及國內兒少相關法律規定，收養事件應該以子女最佳利益為核心。同婚專法第 20 條雖然僅有規定「一方收養他方之親生子女」時準用民法收養相關規定，但參照立法理由「鑑於成立第二條關係之雙方當事人有共同經營生活事實，為保障同性關係之一方親生子女之權益，應許他方得為繼親收養」，那麼養子女的權益也應該要被納入，與「親生子女」擁有相同保障。

高雄少家法院最後裁定，許可喵喵的「收養聲請」，正式成為肉肉在法律上的另一個爸爸。