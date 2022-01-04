一齣國際共創作品，引發國光劇團20年來的核心成員出走，有熟悉國際共創工作的人士觀察，在疫情前的國際共創就不容易，加上疫情間，始終無法真正面對面溝通，在語言和文化隔閡下，溝通的方式造成誤解累積，讓原本是美意的國際交流，變成不甚愉快。

《極西之地有個費特兒》的前身是來自2019年的《費特兒》，當時結合京劇和南管，由朱安麗一人分飾兩角，並因此得到傳藝金曲最佳演員獎。王安祈表示，2021年演出的新版本，是特別聘請國際顧問而誕生的版本，「但是國際顧問和我們原本的創作方式很不一樣，我覺得目的性太強烈，是為了要登上國際舞台而做，有點本末倒置。」

對於這次費特兒的國際共創經驗，陳悅宜表示，「費特兒這次的做法是第一次嘗試，也許不是這麼妥善，有失敗、有爭議，可成為未來改進的基準，我看見各種批評，這些批評才是關心國光的走向，未來可整合做適度的調整。」

至於外界認為，王安祈是無法接受京劇使用高科技才離開，她表示她樂於創新，在20年前上任藝術總監時，就曾說明京劇要現代化，她也不排斥使用科技，端看怎麼呈現，以及是否維持住戲曲的本質，但她也坦言，對於科技是完全外行，「未來整個劇團的轉型和多元發展，是大勢所趨，一定會有國際共創和文化混血，但這部分我沒能力，我辭掉藝術總監，在新的總監來之前，我會繼續以義工身分，為我所懂的京劇崑曲賣命。」