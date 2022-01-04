Nespresso再度帶來歷史悠久並擁有皇室御用盛譽的極品咖啡「牙買加藍山咖啡」，有別市面上用哥倫比亞豆為主來調製的「綜合藍山」或「藍山式」綜合品，此次帶來的為鮮少可見的純正藍山風味，因為其需要在高海拔地區，並需靠人工手摘收成，因此牙買加每年僅能生產約4-5百萬磅藍山咖啡，僅有全球咖啡市場的0.1%的珍稀產量，而Nespresso就以實際行動支持牙買加的咖啡農，攜手重現世界傳奇風味，推出「珍稀秘境-牙買加藍山咖啡」，讓資深咖啡迷能夠品嚐到這獨特的風味。