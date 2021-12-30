隨著歲末年終的到來，尾牙一直到過年及元宵一直都是台灣人送禮旺季，知名品牌浪味仙瞄準商機，攜手肉乾界霸主「快車肉乾」，一同推出「蜜汁肉乾風味」的浪味仙，並用創意感十足的外箱包裝，其中新風味的獨特的蜜汁香氣，搭配爽脆的馬鈴薯螺旋點心，鹹甜口感預料將再度擄獲消費者味蕾，此款新風味將搭配浪味仙歷久彌新的田園蔬菜風味一同組成組合箱販售，讓消費者兩種風味一次擁有。

攜手肉乾界霸主「快車肉乾」，一同推出「蜜汁肉乾風味」的浪味仙。（圖片取自／浪味仙FB粉絲團）

接續備受好萊塢青睞日式海苔風味，再度推出全新風味，引爆討論話題

兒時記憶從小吃到大的「浪味仙」除了最經典不敗的田園蔬菜風味外，前陣子躍上好萊塢大螢幕的綠色包裝海苔風味才剛引發一波搶購熱潮，此次順應年節，再度攜手肉乾界霸主「快車肉乾」推出最受歡迎的蜜汁肉乾風味，強強聯手，不僅話題十足，在口味上更是完美復刻快車肉乾的招牌蜜汁肉乾醬香，搭配浪味仙清新的螺旋馬鈴薯餅體香氣，鹹甜香脆的口感，讓人忍不住一口接一口。

攜手肉乾界霸主「快車肉乾」，一同推出「蜜汁肉乾風味」的浪味仙。（圖片取自／浪味仙FB粉絲團）

期間限定，禮盒送禮、單包嚐鮮，這些通路搶先銷售

此次雙品牌強強聯手，勢必造成搶購熱潮，浪味仙蜜汁肉乾風味，將於12/29實體、電商通路同步開賣，單包蜜汁肉乾風味由全家便利商店獨家銷售，順應歲末年終到過年期間送禮需求大增，此次也推出禮盒供消費者選擇，經典田園蔬菜風味與蜜汁肉乾風味搭配成禮盒銷售，全台家樂福、大潤發、愛買通通買得到。