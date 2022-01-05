立陶宛日前與我互設代表處，成就第一個以台灣為名的歐洲外館，但卻惹怒中國大陸，開始對立陶宛展開經貿報復，讓立陶宛生產的深色蘭姆酒約2萬瓶，面臨貨品拒收，無法入關漂流海上情況。對此，國民黨立委賴士葆和資深媒體人黃暐瀚在節目中表示「這2萬多瓶酒台灣應該全部收，且被大陸拒絕的貿易損失台灣也要補上」，但前民進黨立委沈富雄卻表示，他不同意這樣的作法。

賴士葆4日在《TVBS》政論節目「少康戰情室」表示，這2萬多瓶酒，折合新台幣約400萬左右，其實沒什麼了不起，台灣就能全部收了，但收了會有一個問題就是，以後立陶宛所有的東西，是不是台灣全部都要收？他建議，台灣應該趁這個機會跟立陶宛說，只要賣去中國大陸的貨品賣不通的，通通轉來台灣，我全部吃，政府就應該大聲這樣講，不然枉費立陶宛這麼挺台灣，但我們的政府也不敢這樣說，真的很奇怪，其實也沒有多少。

趙少康提醒補充，「立陶宛外銷大陸一年大約1億美金」。賴士葆表示，一年近30億台幣，台灣全部吃也沒什麼了不起，才不會讓人覺得，挺台灣挺到被中國大陸抵制，結果台灣一點動作都沒有，也不能這樣子。

藍委王育敏則坦言「其實立陶宛的損失，不是只有這2萬瓶萊姆酒而已，事實上立陶宛的工業製造損失，大約有50億歐元，甚至港口吞吐量會因此大降3-4成，因此，當時立陶宛當時在挺台灣時，其政治判斷不夠細膩，因為歐盟其他國家都沒有表態，立陶宛卻急著當先鋒衝第一炮，恐怕要付出非常大的經濟代價」。

黃暐瀚則表示，「賴士葆的說法這樣就對了，所有國民黨縣市長，立陶宛的貨品能買得通通都買，國民黨要趕快開記者會去喊，不然又要被民進黨貼『中共同路人』的標籤，過去立陶宛捐給台灣25萬劑疫苗，台灣和立陶宛互相挺，回報一點是可以的」。

沈富雄則認為，他不同意黃暐瀚跟賴士葆前述所提，建請國民黨縣市長收購立陶宛貨物的作法，因為補上立陶宛的出口缺額，只是暫時的作法，真的補上了，那才是沒完沒了，老共會更生氣，那立陶宛背後的問題就會更大了，如果只是短期補一下缺口，「我覺得這也未免看得太近了」。