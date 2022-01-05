F-16V第23作戰隊飛行官顏祥陞少校。記者張國威攝

中共中央軍委主席習近平於4日發布解放軍全軍開訓動員令，要求準確把握國家安全和軍事鬥爭形勢變化、練就能戰善戰的精兵勁旅。無獨有偶，中華民國空軍也於今天（5日）進行「111年春節飛行聯隊加強戰備」，展現空軍捍衛領空的能力與決心。

空軍嘉義基第四聯隊機群於本次加強戰備操演實施F-16V緊急起飛，及由12架F-16V戰機組織進行「大象走路」（大機群最小間隔起飛）。據了解，這次空軍第四聯隊加強戰備派遣架次涵蓋的空域為歷年來春節戰備少見。

空軍司令部表示，第四聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵時刻以最高標準，落實各項戰演訓任務，確保我空軍戰力之發揮。此物藉加強戰備活動展現平時訓練成果，捍衛我領空安全，使國人能安心歡度農曆新年。

F-16V第23作戰隊飛行官顏祥陞少校、聯合頭盔瞄準系統種子教官受訪時表示，他最近一次攔截共機約在一個多月前，當時他攔截的機型是殲-16。他並透露，基本上隊上每個隊員今年都已經攔截過共機。下機後隊員也會互相分享攔截共機的心得。