加拿大今天宣布兩項總金額400億加元（約新台幣8852億元）協議，一來賠償遭與父母拆散、被安置於兒福系統的第一民族原住民兒童，二來用於改革這套兒福制度。

加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大聯邦政府和第一民族（First Nations）原住民領袖達成的歷史性400億加元原則性協議，並不具約束力。

路透社則報導，協議金額一半將用來賠償數十年來恐多達數十萬名的第一民族兒童，這些孩子被帶離家庭，要不完全得不到該有的幫助，要不苦等多時才取得協助；另一半金額則將用於未來5年針對這套制度進行改革。

「加拿大第一民族兒童與家庭關懷協會」（First Nations Child and Family Caring Society）近15年前提出人權控訴，今天終於等到這兩項協議。

加拿大人權法庭一再發現，加國兒童與家庭服務歧視第一民族兒童，部分原因是保留地資金不足，導致原住民兒童被帶離住家、帶離保留地來取得相關協助。

協議若過關，和解金額將創下加國史上這類訴訟的新高。各方必須在3月31日前敲定協議內容。

第一民族大會曼尼托巴區域領袖伍德豪斯（Cindy Woodhouse）在渥太華記者會上說，「加國各地第一民族族人努力很久才等到這一天，改正加諸於第一民族兒童身上的天大錯誤，種種錯誤都因故有偏見而起。」

她說，與其提供第一民族原住民「糧食、衣物、庇護上的協助」，政府採取的兒福措施是將原住民兒童送進寄養系統。

代表受害第一民族兒童與家庭的律師史特恩斯（David Sterns）在記者會中表示，400億加元將會是加國史上最大一筆集體訴訟和解金。

「而和解金額如此龐大的原因只有一個，就是集體訴訟成員蒙受的傷害太過龐大。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110105