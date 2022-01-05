針對近期陽明(2609)有員工持續跟媒體爆料，董事長鄭貞茂今天親上火線一一澄清，第一點就針對有員工爆料團膳縮水予以反駁，鄭貞茂表示，原本員工每日還要扣款20元伙食費，他一上任就取消，少數員工爆料已經傷害對支持提升員工福利的董事。鄭貞茂也指出，去年基層已經調過薪水，今年參考軍公教再次調薪，基層連續兩年調薪，調幅最高可達10％，今年新進員工月薪有機會上看4萬5000元，且不含績效獎金。

鄭貞茂今天開放陽明員工餐廳給媒體參觀，對於爆料者說陽明團膳縮水，鄭貞茂實際給媒體瞭解員工用餐狀況，且他上任後，對於有員工在意因為沒有每天在員工餐廳用餐，還要扣20元的伙食費造成損失，他認為20元既然造成員工困擾，乾脆公司全數吸收。對於有人說伙食縮水他無法接受，也傷害承辦同仁用心經營公司伙食。

至於長榮發放40個月獎金，陽明傳出8個月，鄭貞茂表示，員工績效獎金、員工紅利等事宜，公司內部均訂有相關提撥規範，且於制定獎金規範時，已考量各方面管理需要，而獎金發放數額等均依員工個人績效考核結果發放，沒有所謂8個月消息，他跟董事都希望員工多拿一點，但每家公司考慮問題跟財務規畫都不一樣，還有社會觀感，但不變的是董事跟經營階層沒有一個人不為員工福利著想，爆料者是對支持員工福利的董事傷害。

鄭貞茂進一步表示，陽明本來就是官股性質，有相關獎金辦法，但他強調，員工領的獎金是他來之後只有越來越好，不會越來越差，會以現有辦法及規定為員工爭取最大福利。他說，長榮是可敬的對手，台灣沒有幾家公司可以發出這種獎金，但大家都比會造成更多對立，希望獎金越來越好、福利越來越多是不變。

至於101登廣告及高雄跨年贊助廣告部分，公司指出，廣告預算都是依照年度計畫編列執行，這些費用都在預算內執行，而且金額跟爆料者所說的金額差距很多，鄭貞茂說陽明是官股性質，不可能隨意花錢。

至於調薪部分，基層員工去年調薪一次，調幅3～5％，今年普遍性（含高層）調薪，基層會高於軍公教的4％，這兩年基層合計最高有機會調薪10％。至於新進人員薪資，鄭貞茂指出，不會低於業界薪水，之前試用期滿後起薪4萬元，去年提高到4萬到4萬2000元，且是13個月固定薪水，今年新人起薪有機會上看4萬5000元。