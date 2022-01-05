台鐵408次太魯閣號列車於2021年4月2日出軌，造成49死、247人輕重傷的慘案，但有太魯閣號罹難者家屬日前在臉書發文，泣訴事發後沒有任何人得到行政院長蘇貞昌的關注，一群人永遠被遺忘在2021。國民黨立委洪孟楷得知後也在臉書發文，呼籲蘇貞昌安排時間與罹難者家屬見面，並真正落實改革，說「這是政府責無旁貸的責任！」

洪孟楷在臉書表示，太魯閣號罹難者家屬粉專刊登尋人啟事，提到過去幾個月想見蘇貞昌卻不得其門而入，只能透過新聞媒體看蘇貞昌出席各種典禮，讓洪孟楷忍不住指出這些家屬會寫臉書將事情經過公開，相信一定是吃了眾多閉門羹、且無路可走的下下之策，「蘇院長、王部長，是不想見、不願見還是不能見呢？」

洪孟楷說自己身為中央民意代表，無法理解當初在台北第一殯儀館舉辦的告別儀式中所有高官皆出席，但半年過去卻連見一面也無法，並指出前段時間蘇貞昌為了公投宣講可以趕場，「難道跟政權沒有關係，就無關緊要？」怒批「如今連對年都還沒到就如此態度，說有心能夠做好改革，誰相信」。

除此之外，洪孟楷也提到台鐵在過去這段時間依舊頻頻出包，像是「動力系統失靈，車輛倒退嚕」、「列車冒煙、出現燒焦味」、「鋼軌斷裂」等，對照蘇貞昌去年12月出席EMU列車記者會時說「安全是核心價值」，更顯得格外諷刺。

洪孟楷說，鐵路大眾運輸是民眾返鄉團圓、外出旅行的重要工具，政府應保障人民有一條平安回家的路，希望蘇貞昌可以安排時間與罹難者家屬見面，並真正落實改革，「別讓政府的承諾，都像是煙火似的廉價口號」。