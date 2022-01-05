今年1月3日是台股開紅盤的日子，也是台積電大漲的一天，市場上許多人都稱台積電大漲時叫做「拉積盤」，這背後有兩種涵義，第一，又是台積電撐起大盤的指數，很多投資人不懂其中道理，因為台積電每漲一元，貢獻大盤的點數就是約8.5點，舉例來說，1月3日台積電上漲16元，對指數的影響就是16元乘以8.5點大約是136點，當天大盤收盤是上漲51點，扣掉台積電的漲幅之後，大盤實際上是下跌85點才對，代表法人積極回補台積電，而對於非台積電的股票是呈現賣超的情形。第二、台積電大漲會帶動所謂的「台積電概念股」，每當台積電狂飆時，投資人就會預期台積電資本支出可能會增加，而在台股的台積電設備廠，因股本短小輕薄，其漲幅就會來的比台積電來的大，但因去年底已先行反應上漲，所以這兩天反而漲多拉回。連兩日大漲後，今天台積電稍作休息，取而代之的是CES（美國消費電子展）概念股。

美國消費電子展CES，每年吸引來自世界各地主要公司和業界人士參加。消費型電子展每年1月於美國拉斯維加斯會展中心舉行。今年展期2022年1月5 日至7日。據近10年統計，大盤在CES展期舉辦期間上漲機率及平均漲幅皆無明顯表現，然開展後5日平均上漲機率卻高達9成，平均漲幅為0.95％，電子類股漲勢更為明顯，開展後5日的上漲機率同樣為9成外，平均漲幅高達1.23％。2022年CES展未來科技趨勢分成五大方向：

1. 人工智慧（AI）

2. 車聯網/自動駕駛（Unmanned Vehicles）

3. 5G通訊

4. 機器人（Robotics）

5. 人機介面（Human-Machine Interface）

筆者分享以下5檔CES概念股供參考，不急於搶進，拉回或可適度布局。

ㆍ所羅門：所羅門自主研發AI視覺檢測軟體Solvision，結合工業型AR眼鏡，突破傳統式3D圖檔建模即可輕鬆建立環境流程模型，讓虛實整合顯示更直觀。

ㆍ中環：跨足元宇宙市場打造 NFT，轉投資公司威秀影城將與迪士尼合作，明年推出 NFT 數位藝術海報。

ㆍ胡連：車用連接器廠胡連，去年12月營收可望創新高，超過5億元，第四季營收季增逾25%，而今年來自中國新能源車新舊勢力與歐洲Tier 1廠加持，將帶動營運進一步成長。

ㆍ樺漢：Google成樺漢第三大股東，合組大聯盟，合攻元宇宙市場。

ㆍ正達：3D玻璃加工廠正達，耕耘車用市場多年，並配合鴻海集團電動車事業發展，正達也加入了鴻海主導的MIH聯盟，積極耕耘車用玻璃，先前已經打入歐洲車廠供應鏈，主要供應儀表板、中控台螢幕3D玻璃。

今天大盤創高後拉回整理，作結構上的調整，投資朋友短線不妨留意，CES相關的題材股。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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