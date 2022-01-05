中央流行疫情指揮中心4日公布4例本土新冠肺炎個案，北部疫情趨緊，嘉義市政府5日宣布，加強防疫，鼓勵民眾盡量全程戴口罩，防疫旅館、防疫計程車司機每周1次快篩，並接種第3劑疫苗；學生上課全程戴口罩、餐飲用隔板。

市長黃敏惠表示，疫情前一陣子紓緩，但4日有4例本土案例發生、30例境外移入，這是警訊，嘉義市超前部署，請大家拍照時不要拿下口罩，飲食以外盡量都戴好口罩，同時做好手部防疫措施，防疫旅館也已檢視符合SOP，春節快到了，會有大量人流移動，請市民務必做好防疫。

嘉義市衛生局表示，截至4日本市第一劑涵蓋率93.73％，高於全國涵蓋率80.04％；完整接種兩劑的涵蓋率81.79％，高於全國涵蓋率69.30％；有2852人已打完第三劑；另有68名免疫力低下者已打基礎加強劑。

嘉義市衛生局表示，因應Omicron變異株疫情在各國持續升溫，本土疫情也出現變化，即日起建議市民「外出全程配戴口罩，除有飲食需求得免戴口罩外，均須戴口罩」，並鼓勵接種完兩劑且符合接種第三劑資格者，盡快追加施打第三劑。

市府衛生局表示，對還沒打第一劑或第二劑者疫苗者，將贈送200元禮券鼓勵接種，而醫護人員、防疫旅館人員、防疫計程車司機也要盡快接種第三劑疫苗，提供快篩劑給防疫旅館人員、防疫計程車司機每周1次快篩，並且回報快篩結果。

市府教育處長林立生表示，即日起學生在校上課全程佩戴口罩，用餐時務必用餐隔板，一旦疫情升溫，各校除透過嘉e卡統一推播公告疫情資訊，「停課不停學」的機制也會因應疫情而啟動。