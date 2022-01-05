台北的交通運輸工具相當方便，特別是許多人通勤上下班都是搭捷運，但有外地的網友發現台北捷運一現象，就是站著的乘客都不用拉吊環的，還站得很穩不會跌倒，讓他驚呆了：「是不是腳底有查克拉」。

一名網友在PTT上發文表示，他久違到台北出差，坐個台北捷運，發現站著的乘客都不用拉吊環的，讓他相當納悶，好奇是不是台北人腳底都有查克拉，或是北捷司機每個都藤原拓海？

貼文引起熱議，許多人點出關鍵原因，是因為台北捷運很穩，「捷運又不晃」、「台北人腦袋裡都有捷運變加速度資料表」、「玩手遊要雙手，沒辦法拉拉環」、「你坐久了就知道重心怎麼調控了」、「是不是沒搭過三重客運？北捷根本超穩」。

至於原PO引用《火影忍者》腳底有查克拉一說，也有網友笑回，「查克拉集中在腳底是基本入門」、「幼稚園就有教了」、「你的查克拉要修練」、「下忍就會了」、「就是查克拉啊，南部人沒有嗎？」、「這是第一關，練一年後可以試著踩在水上」，其他網友則表示，「女的很多都不拉，一個加減速就一堆跳來跳去，感覺是怕病菌」、「剛在板橋站被踩了一下，痛！」、「在台中搭巨業公車不用扶的都送到殯儀館」。