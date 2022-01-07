捷運癡漢抓不勝抓。台北捷運平均一個月約發生6件性騷擾事件，為此還特別對這些癡漢造冊列管。無獨有偶，大陸南京地鐵4日晚間也發生一起癡漢襲臀事件。一名女子搭乘地鐵時遭一名男子伸鹹豬手狂摸屁股，氣得該位女子當場站在該名癡漢面前，不斷狂掌他耳光，還大聲咆哮質問，「你很喜歡摸嗎？再摸一個我看看！」眼看踢到鐵板，癡漢動都不敢動，只能護著頭默默挨刮，民眾事後報警，時才由站務人員出面處理並報警。

根據大陸《極目新聞》報導，一名目擊者從南京地鐵2號線下馬坊站上車後，就見到一名女子站在車廂內狂搧一名男子巴掌，男子用手護住頭部，女方還使出反手功力從另一邊搧，讓他當場看傻。

目擊者指稱，該名年輕女子當眾狂搧男子巴掌時間長達3分鐘，還不斷叫罵著，「很喜歡摸嗎？再摸一個我看看，再摸！」但男子根本不敢回答，全程乖乖坐著挨打，引起其他乘客紛紛用手機拍攝。

根據報導內容，這3分鐘的行車路程內，完全沒人敢出面勸阻。直到列車到下個站時，站務人員才上車關切，女子也立刻向站務員檢舉，「這個人他摸我屁股！」接著男子就被帶下車。

民眾表示，民眾表示，如果這個男子真有搜擾行為，其行為真的可恨。但也偶民眾說，這個女子的行為是否太過激動。南京地鐵表示，目前該案已交由南京地鐵公安分局處理。