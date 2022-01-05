台中市第二選區立委補選，將於1月9日投票，民進黨有3名立委到台中幫同黨候選人林靜儀拜票時，竟然站在公車道上、擋住斑馬線，讓交通險象環生。國民黨前青年部副主任陳冠安不禁表示，林靜儀團隊這張照片，真是讓人不可思議。

陳冠安5日在臉書貼文表示，每逢選舉，許多政治人物都會站路口，向路過的民眾、車輛喊話宣傳，其實各黨都會這樣做，也是一種接地氣的象徵，但都會盡可能不要影響到行人路線，靠邊一點，更不可能站在馬路上宣傳，因這不只是對他們自己危險，對用路人更危險。

陳冠安指出，有駕駛經驗的人都知道，突然竄出或是佔用慢車道，是多麼危險的事情，尤其是對騎慢車道的機車族而言，所以當他看到林靜儀團隊這張照片，他真的是感到不可思議。而他們不只是直接站在馬路上、也不是人行道，更誇張的是，是公車道，而且還有民眾在等公車，這等於是公車切入後還要切到中間道，才能前行，對直行車來說，也是很危險的事情。

陳冠安指出，選舉選的是誰能為人民服務，結果，林靜儀團隊還沒選上，就先佔據馬路，危害公眾。