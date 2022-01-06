立陶宛總理發言人向「波羅的海通訊社」證實，立陶宛政府5日已正式宣布，基於「國家安全利益」的考量，國營的「立陶宛鐵路公司」不得與中國大陸企業擁有的西班牙橋樑建造商簽署任何合約。

2021年，於西班牙註冊「Puentes y Calzadas」基礎建設公司，以最低標贏得立陶宛橋樑建設標案。國營的立陶宛鐵路公司因此向維爾紐斯申請審核合約，並註記「Puentes y Calzadas」與陸資企業的關係為合約履行風險之一。

※陸資持股近67%

根據《中國交通建設股份有限公司2020年年度報告摘要》，「Puentes y Calzadas」由中國陸橋工程有限責任公司持股近67%；至於該西班牙建設公司的網站，也將中國陸橋工程列為母公司。

事實上，早在2021年12月中旬，負責審查企業戰略協議的立陶宛政府委員會就已裁定，拿下波羅的海鐵路建案的「Puentes y Calzadas」，有違反國家安全利益之嫌。

不過，委員會的結論並非最終定案，政府可採納或予以拒絕；如今立陶宛政府則是正式定調拒絕。波羅的海鐵路連接中、北歐，立陶宛鐵路公司負責該鐵路部分路段。

當時，委員會指出，「立陶宛鐵路公司已將所有風險向委員會披露，包括該西班牙企業與大陸的關係」。

※委員會資訊不足

不過，隨後「Puentes y Calzadas」再度致函立陶宛交通等相關單位，以委員會對該公司的經營管理資訊不足為由，要求重新評估對立陶宛國家安全的影響。

該公司聲稱，其與52間企業同屬於Puentes集團，該集團已承攬超過2000項建設案，目前還在全球其他地區進行各種基礎建設。至於這52間企業，則分布在西班牙、美國、波蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞、南美與非洲等13個不同的司法管轄區。

※陸資無法介入經營管理

該公司強調，中國陸橋工程雖持股達66.54%，但還有32.77%為西班牙企業歐洲橋樑與道路公司所持有。此外，中國陸橋工程僅是資金投資者，並無法就「Puentes y Calzadas」的管理做出任何單方面的裁決。

甚至，中國陸橋工程的成員或代表，沒有在「Puentes y Calzadas」的任何管理機構任職，也不會獲得Puentes集團任何建設項目、技術、商業或行政資訊。換言之，作為股東，中國陸橋工程僅能收到財務業機等資訊。所有波羅的海鐵路的相關決策，都由西班牙公民組成的團隊拍板與執行。

「Puentes y Calzadas」也重申，自從陸資成為股東後，不論是美國還是歐盟，都不曾質疑Puentes集團不可靠或可能影響國家安全利益。