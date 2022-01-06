大立光(3008)將於1月13日舉行法說會，由於進入傳統淡季，大立光表示，今年1月拉貨動能將較去年12月下滑，日系外資重申大立光「優於大盤表現」評等，大立光今天盤中股價逆勢走高。

大立光將於1月13日舉行法說會，公布2021年財報，並說明第1季營運展望，由於缺料逐漸紓解，拉貨動能延續，大立光2021年12月合併營收為45.02億元，月增3%，年減8%，為2021年1月以來新高，累計2021年第4季合併營收為130.52億元，較去年第3季成長9%，年減15%，累計2021年合併營收為469.62億元，年減16%。

大立光表示，由於進入傳統淡季，預期今年1月拉貨動能較去年12月下滑。

全球智慧型手機成長趨緩，各大手機品牌廠為搶奪華為空出來的市佔率，將提升手機照相功能視為刺激銷售的利器，不僅非蘋智慧型手機規格大躍進，連一心只想降成本的美系品牌大廠今年也被迫跟進非蘋智慧型手機趨勢升級，停滯近一年多智慧型手機鏡頭主流規格可望在今年明顯升級，法人看好大立光將是智慧型手機鏡頭升級趨勢下的最大受惠者，投信自去年12月13日以來一路站在買方，成為推升近期大立光股價大漲的主要推手。

日系外資最新報告指出，在疫情過後需求恢復及華為事件後供應鏈重組，我們預期大立光在2022年到2023年獲利將恢復年成長13%到18%，重申大立光「優於大盤表現」評等。