永慶房產集團加盟事業成立20周年了！永慶集團董事長孫慶餘今日表示，永慶加盟事業20年有成，在採取地方自治，聯賣制度的助攻下，即使有疫情衝擊，但在2021年的績效仍締新猷，有 21家店業績破億元，新成立的品牌永義房屋展店速度之快，也令業界跌破眼鏡，連永慶內部主管也很訝異。

根據永慶集團統計，旗下加盟四品牌總成交金額6000億、成交件數4.9萬件，創造業績260億、單店平均業績破2800萬 「最強創業平台」實至名歸。

不只成立全新加盟品牌，永慶加盟事業2021年度五大績效再創新高！「總成交金額」站上6000億元大關、較2020年增3成，「店總業績」突破260億元、較2020年成長3成5，「總成交件數」突破4萬9千件，「聯賣業績」逾76億元、有近6成的成長，帶動「單店平均業績」一舉衝破2800萬元。

今日在新北市政府多功能集會堂永慶加盟四品牌也盛大舉辦「2021全國菁英會頒獎典禮」，來自全台上千名房仲菁英共襄盛舉。