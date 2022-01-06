塞港解套？宏達電12月營收月增24.6％ 16:122022/01/06 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏達電新產品Vive Flow不塞港了？受到歐美塞港影響，宏達電先前表示Flow有五成訂單都無法送至消費者手中，並預期12月塞港狀況將有所改善，營收也會因而增加，宏達電12月營收5.76億元，比11月再成長24.6%，的確一如預期比11月營收增加，是近年來罕見的連續兩個月營收成長，全年營收為52.53億元，年減9.5%。 美11月營建支出月增0.4％ 不如市場預期 訂單增溫 望隼科技2021年12月營收年增20.51％ #宏達電 #塞港 #月營收 #Flow #月增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》豐達科上月、上季營收攀高 去年下滑16.3％ 11:082022/01/06 財經 歐美塞港影響 宏達電 11月每股虧0.29元 04:102021/12/31 證券．權證 大田2021年營收、每股獲利 雙創歷史新高 18:222022/01/04 財經 6都全年交易量突破26.5萬棟 刷新8年來新高紀錄 20:322022/01/03 財經 友通12月營收 年增101.5％ 19:512022/01/04 財經 塞港影響 中鋼上月出貨量探低 04:102022/01/06 證券．權證 聚碩2021年12月營收恢復水準 看好數位浪潮 19:112022/01/04 財經 勤凱2021年營收17.35億元 再創歷史新高 15:012022/01/06 財經 宏捷科上月營收3.44億元 月減近2成 15:492022/01/04 財經 毅嘉2021全年營收創3年新高 看好2022表現 20:562022/01/03 財經 《光電股》大立光上月營收寫11個月高 1月拉貨動能估下滑 17:392022/01/05 財經 財經熱門新聞 獨》稱霸全球航空業 華航豪發6個月超狂年終 - 財經 他買房在淡水卻住不習慣！狠揭致命痛點：真的後悔了 - 財經 英特爾不只跪求3奈米產能！還偷偷找台積電做這件事 - 財經 Seafood加持超旺！國鼎股價狂噴 神人搶買75張暴賺950萬 - 財經 航運老三員工餐20元遭罵爆 網大驚：某大咖狂吃貨被抓包 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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