宏達電新產品Vive Flow不塞港了？受到歐美塞港影響，宏達電先前表示Flow有五成訂單都無法送至消費者手中，並預期12月塞港狀況將有所改善，營收也會因而增加，宏達電12月營收5.76億元，比11月再成長24.6%，的確一如預期比11月營收增加，是近年來罕見的連續兩個月營收成長，全年營收為52.53億元，年減9.5%。