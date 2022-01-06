鄭伯伯(右)對於遺失的錢財全數失而復得，除由衷感謝王麗禎照服員的潔操，並讚揚臺北榮家的廉潔風氣(臺北榮家提供)。

退輔會台北榮家照服員王麗禎，今年元旦晚間於浴室進行環境清消工作時時，拾獲了一疊千元大鈔，她擔心住民伯伯遺失後倉皇焦急，將錢原封不動的交由政風室處理，當場清點共計1萬4800元，台北榮家家主任劉化宇特別在家務會議上公開表揚王員拾金不昧等廉潔事蹟。

台北榮家政風室指出，王麗禎為榮民眷屬，其父親亦為榮家住民，她為了就近照顧中風的父親，4年前在取得照服員證照後，隨即投入台北榮家照服員工作行列，並把每位住民伯伯視為父執輩長者親切照顧。她在榮家工作期間，除拾金不昧義舉外，還曾有多次婉拒住民及家屬餽贈紅包財物等廉潔事蹟。

今年元旦晚間，王麗禎在進行例行環境清消工作時，於堂隊浴室拾獲了一疊以紅色塑膠袋所包裹的數張千元鈔票，她心知可能是住民伯伯所遺失，擔心伯伯倉皇焦急，將全數款項原封不動的交由政風室處理，經當場清點共計1萬4800元。

事後，慌張失措的鄭伯伯來政風室認領，經指認塑膠袋及清點袋內金額無誤後，鄭伯伯忐忑的心才平靜下來。鄭伯伯向政風人員表示，因新年將屆，領出現金準備添購些新年應景之生活用品，未料於沐浴盥洗時不小心從口袋掉出一個月的生活費用，他感謝王麗禎的義舉，並讚揚台北榮家員工的廉潔風氣。

台北榮家家主任劉化宇特別在家務會議，公開表揚王麗禎拾金不昧等廉潔事蹟，除頒發獎狀外，另致贈武陵農場高山茶禮盒寓意「以茶敬廉」，嘉勉王員高尚廉潔情操，期盼全體員工能以王員為典範。