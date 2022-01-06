O.J走過疫情低潮推出新單曲〈廢的〉。（巨大鑽頭娛樂提供）

創作歌手O.J從演唱組合「張三李四」離團後推出全新單曲〈廢的〉，該曲寫下O.J去年有近半年因疫情幾乎無所事事的心境，他表示那時每天起床就是發呆、寫歌、遛狗等千篇一律的行程，讓他當時「廢」到懷疑人生。而這首歌就像是新的起點，O.J也預告新的一年將推出以「愛」為主體的全新作品，敬請樂迷拭目以待。

從入圍金曲獎「最佳演唱組合」張三李四單飛的O.J，曾替炎亞綸、黃明志、許富凱、李千娜等各知名歌手合聲；更曾為許富凱擔任歌曲製作人。對音樂始終抱著初心，2020年O.J獨立製作首張個人創作專輯《I Wanna》，甫推出即獲樂壇一致好評；然而隨即而來的疫情衝擊，卻讓他幾乎有近半年的時間荒廢在家，可說迎來音樂生涯的最低潮。

這段看似很廢的時光，卻也讓他意外放慢腳步，理出人生下一個階段的頭緒。他笑說如今回頭看那時的「廢」，竟沒有想像的糟糕，反而是人生的另一個轉捩點。新歌〈廢的〉像是2021年的總結，除了紀念這段日子，O.J也希望鼓勵所有和他一樣遭遇、甚至覺得自己很「廢」的人們：「就勇敢『廢』吧，然後迎接新的開始！」

回想疫情期間那段很「廢」的日子，O.J分享每天醒來後的行程幾乎毫無變化，不是發呆就是寫歌，唯一會踏出家門的活動則是遛狗。三級警戒期間幾乎所有工作都停擺，也讓他對未來充滿不確定。O.J說：「當時只有非常零星的線上教學工作，加上2020年因為發片燒掉不少存款，當時真的有點懷疑人生，也覺得自己真是廢到不行。」他透露疫情最嚴重時，一個月只有1000多元收入，甚至一天嚴格限制自己只能吃一餐，否則就會超過每天的生活預算，相當辛苦。

走過這段自我懷疑的時光，O.J期許今年能發行一張以「愛」為主體的新作品，他提到：「『愛』一直是我生命中很重要元素，也是我想透過創作想傳達給大家的信念。」O.J也表示希望將生活中看似平凡的故事，結合「愛」，也更能體現O.J的個性與創作風格。O.J笑說：「新的一年期望帶來更多作品跟大家見面，相信也會有更多演出機會讓大家有機會再多認識我一些。」