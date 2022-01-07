《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）周五報導，由於新冠病毒確診數不斷創新高，澳洲人口最多、以雪梨為首府的新南威爾斯州將重啟防疫限制措施，包括將關閉夜店，以及取消非緊急手術。

該報導指出，根據來自政府高層的消息，新南威爾斯州政府的經濟復甦委員會周五料將批准這些防疫措施，以緩解醫院的壓力。

新南威爾斯州占澳洲2500萬人口的三分之一。

此外，該州將要求咖啡館和餐廳實施容留人數限制，所有顧客都必須坐定位，而夜店將禁止唱歌和跳舞。這些限制將被標榜為「安全措施」，而非「封鎖」。

新南威爾斯是澳洲Omicron疫情的重災區，過去幾天通報的單日確診數頻創新高記錄，導致其病毒檢測站、急診服務和醫院都已不堪負荷。

在短短一周多以來，新南威爾斯的染疫住院人數幾乎增加1倍，達到1609人，創下疫情爆發來新高。在11月底發現第一起Omicron感染病例時，該州的單日確診數約為150例，但到了周四已經飆升至3.5萬例。

儘管醫生和公衛專家疾聲呼籲，但新南威爾斯州長Dominic Perrottet此前堅決反對重啟限制措施，強調現在「是時候與新冠病毒共存了」。州長辦公室尚未回應媒體的置評請求。

其鄰近的維多利亞州已在前一日重啟了對夜店和俱樂部的容留限制。