在高雄舉辦的2022台灣燈會，即將在2月份登場，燈會勢必會湧入大批遊客，但近期本土疫情有升溫趨勢，是否會如期舉行，高雄市長陳其邁說高雄防疫的工作，都是按照疫情調整防疫措施，也是經過專家會議評估判斷與決策，目前南部地區的狀況相對穩定，重要的是把防疫措施做好，才不會讓問題產生。

2022台灣燈會將在高雄舉辦，對於疫情又有變化，是否會有調整，高雄市長陳其邁表示，高雄防疫工作都是按照疫情調整防疫措施，從過去到現在都是經過專家會議評估再來做判斷與決策，所以什麼時間做什麼事情，按照防疫的規範與標準，一步一步落實，不要前面都沒做，就講到未來會發生什麼事情，現在南部地區的狀況還是相當穩定，要把防疫措施做好，才不會讓問題產生。

對於接下來燈會接駁會有那些針對疫情加強的地方？陳其邁說，會由交通局做詳細完整規劃，包括聯合電子票券，用智慧交通方式，提供高雄市包括捷運等便捷的運輸系統。

他進一步提到，高雄目前現在的負壓隔離病房是111床，現在使用狀況大概比例不到50％，專責病房目前有170床，使用比例不到10％，防疫旅館數量在這星期以內還會增加200房的空間來預備。另外，對於不必要的或者是111年的老人健檢，明天(8日)開始就先暫停實施，非必要的體檢與勞工到院的健康檢查等常規體檢項目也建議暫停，但一些勞工健檢，必須專案申請許可，目的是要降低醫院容留量，希望能減少院內感染風險。

陳其邁提及，今天早上市政府就通過醫院加嚴措施，其中最重要的就是我們之前一直跟中央建議的在1至3類特殊風險族群的人，像是防疫旅館、防疫計程車司機等應盡快施打第三劑，時間間隔要縮短。