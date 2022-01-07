香港全國人大代表洪為民3日舉辦逾百人參與的生日聚會，有超過30名港府官員和香港立法會議員出席，事後爆出有一名初步確診者出席，香港民政事務局長徐英偉因此被送檢隔離。洪為民為此事發文致歉，香港立法會主席梁君彥7日指出，12日的首次大會將如期舉行。

路透報導，除了徐英偉之外，出席該聚會的香港入境事務處長區嘉宏7日發表聲明指出，全力配合衛生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

香港信報報導，香港立法會主席梁君彥7日表示，非常重視此事，當晚共有19位議員出席，其中有4名議員須送檢疫，分別是陳仲尼、邱達根、陸瀚民、洪雯。

梁君彥指出，已逐一聯絡議員，提醒他們不論是否有接觸初步確診者，須與衛生防護中心合作，並和助理須盡快檢測，否則不能返回立法會大樓及中信大廈辦公室。而12日舉行的立法會首次大會及特首答問大會非常重要，將會如期進行。

梁君彥強調，議員須為自己的行為負責，新議員可就此次事件學到處事方法，又提醒所有議員要向中心坦誠，由中心決定是否檢疫。