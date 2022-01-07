全台各地血庫目前血液異常短少，尤其天冷，加上疫情影響，捐血人數大幅減少，花蓮血庫目前存量僅剩5天，嚴重不足，其中A型及O型血液最短缺，只有4天庫存量，血荒異常緊繃，花蓮捐血站今號召民眾挽袖捐血，8、9日都將辦捐血活動，來補足血荒。

花蓮捐血站企劃吳怡瑩受訪表示，受到新冠肺炎疫情影響，近年捐血量一直不穩定，加上最近天氣濕冷，疫情復燃在花蓮又有確診者足跡，捐血狀況很冷清，讓血荒拉警保。

吳怡瑩說，冬季用血量較夏季多，因為秋冬季節溫差大，胃出血、心臟病患者等醫療用血需求量增加，花蓮地區醫院每天平均用血量約125單位，但平常日只有不到30單位捐入，庫存緊繃。

截至今天，花蓮血庫各血型庫存量平均有5天，A型及O型血液僅4天，農曆年前目標安全庫存量需達到10天，還有一大段差距。

吳怡瑩說，花蓮捐血站啟動捐血月活動，每天上午8點半至下午5點開放，春節期間不打烊，僅除夕當天提早1小時休館。

花蓮捐血站並與社團合作，祭出加碼紀念品，山嶺福德廟1月8日上午9點半在明禮國小附幼前舉辦祈福平安捐血活動，加碼送虎年開運金幣、平安水、健康糙米及農民曆等。

隔天，1月9日上午9點半，華東扶輪社則將在花蓮遠東百貨和平廣場辦理捐血活動，凡捐血250毫升者就送電影票1張，數量有限送完為止。