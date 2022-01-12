烏日林新醫院創院五周年，連續四天於院內舉辦發送紅包袋、醫師健康講座、整合篩檢等活動，其中有與台中捐血中心合作的捐血活動，12日一早就有熱血醫護及熱心民眾，不畏寒流與疫情升溫雙重夾擊下來排隊，截至下午4時止總計募集超過百袋血，獲得熱烈迴響。

烏日林新醫院長林明輝表示醫院成立五週年，期盼加強民眾預防疾病的健康概念，透過此次活動來提倡捐血的好處，可促進血液新陳代謝及再生；對於急需用血的病患，更是刻不容緩，由衷感謝今天參與活動的捐血者。

林明輝表示醫院5年來深獲民眾肯定與信賴，主要服務範圍為大烏龍地區，目前逐漸擴散到全台中及彰化地區。除了在疫情期間提供台中首創的24小時快篩、PCR核酸檢驗服務，配合台中市衛生局提供新冠肺炎疫苗施打服務；此外更肩負急救責任醫院之重責，強化急重症的醫療照護，今年的重點方向為積極發展癌症精準治療，提供癌病患者個人化的醫療服務

烏日林新醫院指出，為提高醫療品質及量能，目前正在進行的醫院擴建工程，預計將於五月底前完工，也將引進更多先進醫療設備，屆時將擴大成立心導管中心、健康管理中心等特色醫療中心，秉持初衷以提供醫學中心等級的醫療服務為目標，望能成為大台中及彰化市民就醫的最佳選擇。

12日氣溫驟降，熱情不減！現場捐血活動有不少民眾前來，還也有阿公、阿嬤帶孫來見習，排隊準備捐血的蔡姓民眾表示「雖然外面天氣很冷，但是聽到有捐血活動，還是要來支持一下。」陳姓阿公開心與孫子分享：「期待等孫子長大也一起來捐血，幫助人是一大樂事。」；吳姓護理師則提到「雖然自己很害怕抽血，但為了熱血一下決定來體驗看看！」