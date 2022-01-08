淡水5樓公寓突竄大火 救出1男1女住戶已無生命跡象 11:362022/01/08 中時新聞網 戴志揚 、中時、 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水5樓公寓突竄大火，救出1男1女住戶已無生命跡象。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水清水街上午10時30分許發生一起公寓大火，一棟5樓公寓2樓突然竄出濃煙，民眾報警後，新北市消防局立刻派員破門進入搶救，在火場救出疑似2名8旬夫妻，但現場都已經無呼吸心跳，呈現OHCA狀態，目前均送淡水馬偕急救中，起火原因仍待消防單位調查。 淡水5樓公寓突竄大火，救出1男1女住戶已無生命跡象。(民眾提供) 淡水5樓公寓突竄大火，救出1男1女住戶已無生命跡象。(民眾提供) 淡水5樓公寓突竄大火，救出1男1女住戶已無生命跡象。(民眾提供) 淡水5樓公寓突竄大火 救出1男1女住戶已無生命跡象(民眾提供) 訂閱影音： 中時新聞網 酒駕猛撞中投公路護欄 車頭遭「切西瓜」氣囊炸開駕駛慘死 「超胸」美魔女未戴口罩遭警攔 臉紅遭酒測嬌喊「沒那麼嚴重」 #淡水 #清水街 #7旬民眾 #公寓大火 #涮出濃煙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大吊車拋錨路中央 淡水中正東路嚴重回堵 20:242021/12/23 社會 淡水漁人碼頭跨年煙火秀 散場動線防壅塞 12:092021/12/30 生活 連假首日 中山高民雄段發生重大車禍 1人無生命跡象 03:572021/12/31 社會 淡水警治安會報 聚焦反詐騙與防治超商暴力 18:002021/12/23 社會 酒後駕車成全民公敵！淡水警即日起四階段取締大執法 17:572021/12/30 社會 全台首見跨河煙火 淡水漁人碼頭嗨翻 04:102022/01/01 地方新聞 北市河濱花海亮麗登場 淡水河畔賞花散步超浪漫 11:432021/12/18 寶島 新北防災都更，淡水竿蓁二街開工重建 17:172021/12/28 區域情報-新北 全台首見跨河煙火 照亮淡水河畔萬人嗨翻 21:062021/12/31 生活 公投碰上寒流 淡水警清晨起堅守崗位 維持選務維安 13:112021/12/18 社會 光映淡水 動靜態展演感受400年文化之美 15:062021/12/22 生活 新北跨年煙火20：22率先全台 漁人碼頭閃耀登場 22:292021/12/24 生活 漁人碼頭跨年煙火絢爛登場 淡水交管、疏運資訊一次看 12:152021/12/29 生活 社會熱門新聞 掌摑低階值星官又罵三字經 空軍飛彈一等士官長下場超慘 - 社會 麥拉倫「任性鬼切」撞轎車 影片曝光網狂喊他負全責：太療癒 - 社會 「超胸」美魔女未戴口罩遭警攔 臉紅遭酒測嬌喊「沒那麼嚴重」 - 社會 國軍螺絲鎖不緊 空軍上校酒駕遭逮 遭記大過列汰除名單 - 社會 跑山獸夫妻助臥龍洞案 妻見小徑足跡「心裡怪怪的」轉頭就破案 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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