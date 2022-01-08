新北市淡水清水街上午10時30分許發生一起公寓大火，一棟5樓公寓2樓突然竄出濃煙，民眾報警後，新北市消防局立刻派員破門進入搶救，在火場救出疑似2名8旬夫妻，但現場都已經無呼吸心跳，呈現OHCA狀態，目前均送淡水馬偕急救中，起火原因仍待消防單位調查。

淡水5樓公寓突竄大火，救出1男1女住戶已無生命跡象。(民眾提供)

淡水5樓公寓突竄大火，救出1男1女住戶已無生命跡象。(民眾提供)

淡水5樓公寓突竄大火，救出1男1女住戶已無生命跡象。(民眾提供)