新竹市政府投入12億重建的「新竹市立棒球場」，整體進度已逾9成，市府原預計今年3、4月的新球季能夠啟用，成為職棒味全龍雙主場之一，但市府工程務處表示，由於草皮保養等工程，加上測試與驗收必須符合職棒要求，無法確定啟用時間，但仍會力拚趕上下半球季比賽。

市府表示，新竹市立棒球場坐落在新竹市西大路與民富街口，1976年落成至今已有45年歷史，重建工程是在地居民期盼超過20年的建設，市府因此斥資12億元，於2019年啟動重建工程。

工務處指出，球場重建工程包含地下停車場，目前進度達9成多，去年12月陸續作金屬頂棚吊裝、外野燈桿、大螢幕、結構補強及外野立面拉皮工程等工項。

其中，為了在轉播球賽特寫時，讓民眾觀看無死角視野的比賽資訊，市長林智堅特別追加預算，將轉播螢幕加大到2432x960CM的LED全彩螢幕，並增設內野頂棚、內外野座席間連接空橋與全壘打牆等，提升球迷觀賞體驗。此外，也考量周遭交通與居民，將舊有計分板移置民富停車場塔側，落柱保留騎樓空間、也降低住戶出入不便。

市府指出，工程原計畫在今年1月初進行外部景觀作業，預計2月草皮鋪設，工程期最快3月底就能告一段落，不過接著需要配合草皮養護，再來還要測試與驗收，包括最重要的草皮的部分也必須達到職棒比賽的要求，目前確實沒辦法給予明確啟用時間，不過仍會力拚趕上在7月中旬展開的下半季職棒比賽。

教育處同時指出，新竹市立棒球場採OT營運，去年1月市府與龍來球場公司簽約，新竹與天母同為味全龍雙主場，預計1個球季會有40場主場在竹市，1年中也將安排30天開放公益與體育活動使用，由市府受理審核，之後將擬定完整辦法。