虎年將至，台北101 1月13日至2月14日舉辦「春遊101賞花季」系列活動，以日本為主題，聚焦日本人時尚生活小確幸文化體驗為概念，從B1到101F舉辦一系列好拍、好玩、好買的文化生活體驗活動；還聯手館內各大國際精品品牌，精選101件虎年商品，象徵虎嘯風生。

台北101 Burberry 2022虎年限量系列有服飾、包款等商品，價格店洽。（台北101提供）

檔期間Louise Vuitton總部首創全球男裝專門店1月21日登場；Jo Malone London配合「春遊101賞花季」於1月13日至16日首4日在購物中心1樓松智大門，打造充滿玫瑰花的美麗花房，全新詮釋「玫瑰花語系列」。

Gucci專賣店翻新陳列，呈現虎年新春主題系列，揉合創意總監Alessandro Michele鍾愛的老虎圖騰，及藝術家兼插畫家Vittorio Accornero於1960年代末設計的經典Flora圖案，打造全球同步、全台獨家，且仙氣十足、童趣滿滿、具未來感的陳列。入口閃亮「Gucci Tiger」燈牌取材自印花設計，以LED燈勾勒大塊樹葉，與店內黑白格紋地板形成優雅對比。

台北101 FerragamoSTUDIO系列虎年限定提包，7萬7900元。（台北101提供）

此外還舉辦體驗活動，與東京餐具選物品牌「東京食器」合作，於購物中心1樓信義長廊舉辦微型展覽「日和新年餐桌」，展出作品包括有華麗光影的江戶切子酒杯、日本星級餐廳指定合作品牌李莊窯，以及具有現代感、日本皇室御用的KAGAMI水晶玻璃杯等。

台北101線上線下導購平台Stage 101，更連線日本百貨集團PARCO合作線上快閃企畫「PARCO ONLINE STORE—Small Good Things」，精選12家受日本年輕族群喜愛的日本原生潮流品牌品牌，包含服裝、飾品、居家、時尚、雜貨、生活用品到文化紀念品等。